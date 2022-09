Elyse Energy investit 350 millions d'euros pour fabriquer du méthanol décarboné à Lacq

Elyse Energy va installer son usine de e-méthanol dans le bassin de Lacq (Pyrénées-Atlantiques), qui abrite le plus grand gisement historique de gaz naturel de France. L’entreprise lyonnaise vient de racheter, à cheval entre les villes de Mourenx et Noguères, un terrain de 14 hectares à la communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO). Elle s’apprête à y investir 350 millions d’euros. L’ancien site du minier australien Rio Tinto accueillera donc une usine de production de 150 000 tonnes par an d’e-méthanol dès 2027 (et 200 000 à plus long terme), avec de « l’hydrogène bas carbone obtenu par électrolyse de l’eau utilisant de l’électricité bas carbone et du CO2 issus de procédés industriels tiers », indique la CCLO dans un communiqué. Le méthanol est à la fois une matière première importante de la chimie (plastiques, peintures, textiles...) et le précurseur d'un carburant pour la mobilité décarbonée.

