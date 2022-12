Elon Musk vend des actions Tesla pour 3,6 milliards de dollars

(Reuters) - Elon Musk a de nouveau cédé des actions Tesla, pour un montant de 3,6 milliards de dollars (3,39 milliards d'euros), pourtant le total de ses ventes cette année à près de 40 milliards de dollars, alors que le titre de la société est au plus bas depuis deux ans.

Le patron de Tesla a vendu 22 millions d'actions du constructeur automobile en trois jours, de lundi à mercredi, montre un document boursier.

Il s'agit de sa deuxième plus grosse cession depuis l'achat de Twitter en octobre, alors qu'il avait assuré en avril qu'il n'allait plus vendre d'actions Tesla.

Il n'est pas clair si les ventes sont liées à l'acquisition de Twitter, mais elles agacent les investisseurs qui ont l'impression qu'il détourne son attention et ses ressources vers Twitter au détriment de Tesla.

"Cela ne met pas beaucoup de confiance dans l'entreprise, ou en dit long sur où se porte l'attention d'Elon Musk", a déclaré Tony Sycamore, un analyste de IG Markets.

Tesla et Elon Musk n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. La participation d'Elon Musk dans Tesla est ainsi passée à 13,4% contre 17% il y a un an, selon les données de Refinitiv.

L'action Tesla, en hausse d'environ 1% jeudi en début de séance, a perdu la moitié de sa valeur boursière cette année, sous-performant à la fois l'indice américain des constructeurs automobiles et le Nasdaq, qui a perdu environ 30% de sa valeur cette année.

Elon Musk a déclaré mardi : "Tesla sera formidable à long terme, mais ne contrôle pas les marées macroéconomiques."

(Reportage Maria Ponnezhath à Bangalore et Hyunjoo Jin à San Francisco, avec la contribution de Tiyashi Datta et Akash Sriram à Bangalore et Tom Westbrook à Singapour ; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)