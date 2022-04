Une fois de plus, Elon Musk réussit son pari. Deux semaines seulement après avoir annoncé son intention de racheter Twitter, le milliardaire est parvenu à s'emparer de l'objet de ses désirs. Malgré l'opposition initiale affichée par le conseil d'administration du réseau social, un accord a été conclu lundi 25 avril, après de longues heures de négociations. Comme annoncé dès le départ, le milliardaire rachètera donc l'entreprise 54,20 dollars par action, ce qui représente une prime de 38% par rapport au 1er avril 2022, le jour où il avait révélé détenir 9% de son capital. L'opération, qui devrait être approuvée par les autorités sans difficulté, doit normalement être conclue d'ici à la fin de l'année.

Edit button

Au total, le fantasque dirigeant déboursera donc 44 milliards de dollars (environ 41 milliards d'euros) pour acquérir complètement le groupe et ainsi le retirer de la Bourse. Quelques jours plus tôt, il avait affirmé pouvoir sécuriser 25,5 milliards de dollars grâce à deux prêts contractés auprès de la banque Morgan Stanley, et apporter 21 milliards de plus en fonds personnels. Pour rappel, le magazine Forbes estime la fortune de l'homme le plus riche de la planète à 281 milliards de dollars (environ 262 milliards d'euros), soit un peu plus que le PIB annuel de la Finlande.

« La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité », a déclaré Elon Musk dans un communiqué publié sur son compte, suivi par près de 85 millions d'abonnés. Ce dernier a déjà indiqué qu'il prévoyait plusieurs changements majeurs pour la plateforme, tels qu'un élargissement de la formule payante, une accentuation de la chasse aux faux profils, et des algorithmes open source. Il avait également déjà évoqué la possibilité de rallonger la taille des messages, aujourd'hui limités à 280 caractères, et l'implantation d'un bouton permettant de les modifier.

Partout à la fois

Ce rachat suscite en tout cas de vives inquiétudes au niveau de la modération future du réseau social. Connu pour ses positions libertariennes, le milliardaire pourrait être réticent à retirer les contenus problématiques, à l'image des appels à la haine et des campagnes de désinformation qui polluent la quasi-totalité des plateformes de ce type. Certains craignent par exemple un retour de l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump, définitivement banni de Twitter le 9 janvier 2021. Ce dernier, qui a lancé son propre réseau social en février, a cependant déjà assuré qu'il n'y remettrait pas les pieds, même s'il a qualifié Elon Musk de « gars bien ». « J’espère que même mes pires détracteurs resteront sur Twitter, car c’est ce que signifie la liberté d’expression », a de son côté commenté le milliardaire.

En mettant la main sur une plateforme où se retrouvent chaque jour plus de 217 millions d'utilisateurs, Elon Musk ajoute encore une corde à son arc, déjà bien rempli. Propulsé sur le devant de la scène lorsque son entreprise X.com a fusionné avec Confinity pour former Paypal, il est aujourd'hui notamment présent dans l'automobile électrique (Tesla), l'aérospatial (SpaceX), la construction de tunnels (The Boring Company), les neurotechnologies (Neuralink) et l'intelligence artificielle (OpenAI). Au sein de cette liste, Twitter ne figurera probablement pas parmi les meilleurs élèves sur le plan financier. Fondée il y a 16 ans par Jack Dorsey, la plateforme n'a réalisé que 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, moins de 5% de celui de Meta (Facebook).

Avec Reuters (Akash Sriram ; Version française Kate Entringer)