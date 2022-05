Elon Musk rachète Twitter

Après plusieurs rebondissements, Elon Musk s’est offert le réseau social Twitter, pour 44 milliards de dollars. Le milliardaire, fondateur de Tesla et SpaceX, veut en faire « une arène inclusive pour la liberté d’expression », au prix d’un assouplissement des règles de modération. Un choix qui risque d’avoir des effets sur la capacité de chacun à s’exprimer dans cet espace partagé… En parallèle, certains observateurs s’inquiètent de voir Pékin utiliser Tesla comme moyen de pression pour influencer les contenus de Twitter.

La Formule E revient plus fort avec sa nouvelle monoplace

Nouvelle monoplace pour nouvelle saison (celle de 2022-2023). Les organisateurs du championnat de Formule E ont présenté un véhicule aux performances améliorées. Doté d’un moteur de 350 kW, la monoplace Gen 3 affiche une vitesse de pointe de 322 km/h. Un deuxième moteur à l’arrière de 250 kW permettra d’améliorer les capacités de récupération d’énergie. Une recherche de performance qui se double d’un travail sur l’empreinte écologique du véhicule. Au menu : des batteries recyclables en fin de vie, un recours au lin et à la fibre de carbone dans la carrosserie, ainsi que l’utilisation de fibres recyclées et de caoutchouc naturel pour les pneus.

Navettes autonomes et carrefours intelligents dopés à la 5G

À la recherche d’un modèle économique pour la 5G dans la mobilité, 16 industriels s’associent dans le cadre du projet 5G Open Road. Parmi eux : Valeo, Stellantis, Renault, Nokia ou encore Capgemini. Au programme : des tests en conditions de plusieurs services de mobilités s’appuyant sur le nouveau standard, comme des navettes autonomes, de la livraison par droïdes et des carrefours intelligents.

Une maison pour anticiper les enjeux de la construction de demain

Réunir en un même bâtiment des techniques de construction jusqu'alors inédites ou encore peu utilisées, tel est le pari tenu du projet Empreinte, à Beaucouzé (Maine-et-Loire). Cette maison individuelle de 130 mètres carrés, sur deux niveaux, associe 20 acteurs de la filière pour construire plus rapidement, de manière plus performante sur le plan énergétique et de façon moins pénible.

En Ardèche, le 4.0 au service de la production de chaussures de sport

Du made in France… Et en grande série. Inaugurée en septembre 2021 à Ardoix (Ardèche), l’usine du groupe Chamatex parie sur l’industrie 4.0 pour être en mesure de produire une paire de chaussures par minute d’ici à 2023, pour un maximum de 500 000 par an. De quoi faire revenir cette industrie en France.