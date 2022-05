Imaginez une réduction de 90 % de vos taux de rebuts et des temps de réglage réduits de 75 %. C’est tout simplement ce que propose Ellistat, grâce à sa solution APC (Automated process control).

« Nous sommes l’autopilote de la machine-outil : avec nous, vos machines d’usinage vont se régler toutes seules, s’autogérer, qu’il s’agisse de fraisage et/ou de tournage » détaille le PDG Ellistat, Davy Pillet.

À l’heure où la disponibilité machines et leur adaptation temps réel sont des enjeux clé de performance industrielle, la solution logicielle d’Ellistat s’impose pour optimiser la qualité. PME comme grands groupes y ont déjà recours.



Économies et ergonomie

La solution APC embarque une base de données impressionnante pour automatiser au mieux les réglages de vos machines-outils. Elle s’adapte à tous les secteurs d’activités, quelle que soit la taille du parc à automatiser : automobile, aéronautique, luxe, énergie, médical, etc. La solution garantit un retour sur investissement rapide, de l’ordre de 20 000€/an/machine économisés.

La solution se veut particulièrement ergonomique – 2 jours de formation suffi sent – plug and play, tout en étant facilement interopérable avec les autres outils utilisés par un industriel.



Très forte R&D

L’accompagnement est un point stratégique pour lequel Ellistat propose des solutions de formation opérateurs innovantes (cf. par ailleurs).

Et pour maintenir son avance technologique, Ellistat investit aussi massivement dans l’innovation et collabore avec les laboratoires Symme (Université Savoie-Mont Blanc) et Lurpa (ENS Paris Saclay), pour améliorer en continu ses solutions.

https://ellistat.com

