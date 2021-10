Elkem Silicones investit 36 millions d'euros pour augmenter sa production de silicones de spécialité en Isère

15 jours gratuits et sans engagement

La société Elkem Silicones, dont le siège est situé à Lyon (Rhône), a annoncé le 27 octobre, via un communiqué, un investissement de 36 millions d'euros sur son site de Péage-de-Roussillon (Isère). L'objectif est d'augmenter sa capacité de production de matériaux avancés à base de silicones pour atteindre 100 000 tonnes par an d'ici le troisième trimestre 2023, contre 80 000 tonnes par an aujourd'hui. Le début des travaux est prévu dès le mois de novembre 2021.