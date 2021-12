Elisabeth Borne demande aux entreprises de renforcer le télétravail à la rentrée de janvier 2022

© Pascal Guittet Pour freiner la propagation du variant Omicron, Elisabeth Borne veut élargir le télétravail.

Plus de 50 000 contaminations chaque jour et 3 000 patients hospitalisés en services de soins critiques. Pas de vacances pour le Covid-19, même si 75% des Français se sont fait injecter deux doses de vaccin et qu'environ 30% ont reçu une dose de rappel au mardi 21 décembre. La propagation du variant Omicron, bien plus virulent que ses prédécesseurs, pousse les gouvernements du monde entier à durcir les mesures sanitaires.

La ministre du Travail Elisabeth Borne a ainsi annoncé sur Europe 1 mercredi 22 décembre un élargissement du télétravail. « Je demande aux entreprises de se préparer dès maintenant à renforcer le télétravail à la rentrée, donc le 3 janvier, avec une cible de trois jours minimum pour les postes qui le permettent, voire quatre jours quand c'est possible », a-t-elle déclaré. Jusqu'à présent, le protocole sanitaire en entreprise prévoyait que « les employeurs fixent, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours » au télétravail, en sachant que « dans le contexte de reprise épidémique, la cible doit être de deux à trois jours » par semaine.

60% des salariés télétravaillent

Elisabeth Borne a assuré que le sujet du télétravail avait fait l'objet d'un consensus lorsqu'elle avait échangé avec les organisations patronales et syndicales lundi. Elle a également rappelé que selon l'enquête Harris Interactive menée régulièrement par son ministère, «près de 60% des salariés qui peuvent facilement télétravailler (...) l'ont fait la semaine dernière, en moyenne trois jours par semaine». Par ailleurs, afin de vérifier que la mesure est bien appliquée, l'inspection du travail a déjà augmenté le nombre de contrôles à 5 000 par mois.

En revanche, la ministre a confirmé que le gouvernement ne prévoyait finalement pas d'inscrire le pass sanitaire en entreprise dans le projet de loi initial sur le pass vaccinal, tout en nuançant son propos. « On ne sait pas ce que sera la situation dans 10 jours et les éventuelles mesures qu'on devrait être amenés à prendre, a-t-elle précisé. Depuis la rentrée, deux millions de salariés ou d’agents publics travaillent avec un pass sanitaire. Et on n’a pas de remontées nous faisant part de difficultés ».