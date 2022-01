Elior suspend ses prévisions annuelles face aux incertitudes liées à Omicron

© CHARLES PLATIAU Le groupe de restauration collective Elior Group a suspendu jeudi ses objectifs financiers pour l'exercice malgré un rebond du chiffre d'affaires au premier trimestre. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

Le groupe, qui fournit les entreprises, les écoles, les prisons, les hôpitaux et les maisons de retraite, avait anticipé une croissance organique "d'au moins 18%", et une marge sur le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) entre 2,0% et 2,5% pour l'exercice complet jusqu'à septembre 2022.

Les groupes de restauration collective, qui avaient bénéficié d'un regain d'activité avec la reprise de l'école et du travail en présentiel, ont été confrontés le mois dernier à de nouvelles restrictions liées au bond des infections dues au variant Omicron en Europe.

Elior a déclaré que tous ses marchés ont été affectés par les protocoles sanitaires plus stricts mis en œuvre depuis début décembre, notamment par le retour au travail à distance ainsi que d'avantage de fermetures de classes et d'absences imprévues.

"Ces perturbations rendent difficile l’anticipation des volumes quotidiens, avec ses conséquences sur les quantités produites et l’organisation des équipes", a déclaré Philippe Guillemot, directeur général, dans un communiqué.

Le groupe a également évoqué les effets de l'inflation qui s'accélère dans tous les pays où il opère.

Le troisième acteur européen de la restauration collective a publié un chiffre d'affaires de 1,12 milliard d'euros pour le premier trimestre, reflétant une croissance organique de 16,7% par rapport à l'année précédente.

L'entreprise a confirmé ses prévisions pour 2024.

(Reportage Federica Mileo et Diana Mandia à Gdansk; version française Elena Vardon, édité par Blandine Hénault)