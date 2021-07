Éliminé d'entrée à Hambourg, Lucas Pouille poursuit sa mauvaise série de résultats

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Gonzalo Fuentes Lucas Pouille n'y arrive toujours pas sur le circuit ATP.../Photo prise le 31 mai 2019/REUTERS/Gonzalo Fuentes

Après la qualification de Benoit Paire pour le deuxième tour hier, Lucas Pouille faisait son entrée en lice ce mardi du côté d'Hambourg. Opposé au Serbe Dusan Lajovic, le Nordiste n'a pas su faire la différence lorsque les opportunités se sont présentées. Résultat, il s'incline en deux manches et 1h13 de jeu (6-4/6-4) et enchaîne une cinquième défaite au premier tour d'un tournoi ATP. Il n'y a donc plus qu'un seul tennisman tricolore engagé en Allemagne. D'autres matchs étaient au programme aujourd'hui et Laslo Djere a tranquillement battu Jan-Lennard Struff 6-4/7-5. Légère frayeur en revanche pour Filip Krajinovic, tombeur de Daniel Altmaier en trois manches (6-3/6-7(3)/6-1). Juan Pablo Varillas, Carlos Taberner, Federico Delbonis, Alex Molcan et Dominik Koepfer se sont également imposés dans l'après-midi.