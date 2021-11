Electrosteel investit 60 millions d'euros pour produire des canalisations en fonte à Arles

Filiale d'un groupe indien, Electrosteel France & Europe va se doter d’une double activité industrielle à Arles (Bouches-du-Rhône), où l'entreprise se déploie depuis 2001 sur une plateforme de conditionnement et de logistique. Spécialisé dans les canalisations en fonte ductile pour les réseaux d’eau potable et d’assainissement, d’irrigation et d’incendie, qu’elle vend à des donneurs d’ordres publics et privés, Electrosteel finalise l’acquisition auprès d’équipementiers français et européens des dernières machines nécessaires à la création d’un atelier de fabrication de tuyaux avec revêtement extérieur en béton, qui devrait entrer en production au printemps 2022.