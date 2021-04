Electrosteel Europe développe sa production de canalisations à Arles

Electrosteel Europe, filiale du groupe indien Electrosteel, approvisionne donneurs d’ordres publics et privés en canalisations en fonte ductile pour les réseaux d’eau potable et d’assainissement, l’irrigation, les réseaux incendie... La société renforce ses installations d’Arles (Bouches-du-Rhône). Un projet estimé à 4 millions d'euros et réalisé en trois temps sur sa plateforme de conditionnement et de logistique de 30 000 m².