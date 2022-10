Electrique, rénovation des marques, nouveaux services... Renault cherche une sortie de crise

« Je suis toujours allé chercher les problèmes. » En prenant la direction générale de Renault en 2020, Luca de Meo a été servi. En matière de crise, difficile de faire mieux (ou pire) que le constructeur français, devenu malgré lui un cas emblématique des difficultés de l’industrie automobile. L’entreprise n’a échappé à aucune tempête. Elle a vu son alliance avec Nissan chanceler, fin 2018, après l’arrestation de Carlos Ghosn qui a signé la fin d’une dispendieuse course aux volumes. Propulsé à la tête du groupe, Thierry Bolloré a échoué à relever le losange. Départs de cadres, échec de la fusion avec Fiat Chrysler... Le groupe a fini 2019 dans le rouge, avant même que la pandémie de Covid-19 ne frappe l’économie mondiale.

Lorsque Renault a enfin pu redémarrer ses usines et s’appuyer sur une nouvelle gouvernance, ce sont les pénuries de semi-conducteurs qui ont amputé la production du groupe de 500 000 unités en 2021, soit 18 % de ses volumes. La course d’obstacles n’est pas finie. Le coût des matières premières flambe, l’Union européenne prépare la fin des moteurs thermiques et une guerre fait rage en Ukraine. À peine remis de ses troubles internes, Renault pourra-t-il survivre à cette mauvaise conjoncture ?

[...]