Électrification, synergies, Chine... Pourquoi le plan stratégique de Stellantis est si attendu

Stellantis a réussi sa première épreuve de vérité. Un peu plus d’un an après la fusion de PSA et Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), les résultats financiers du groupe ont été salués en Bourse. Le constructeur automobile doit maintenant clarifier l’avenir de ses 14 marques. Mardi 1er mars, l’entreprise dévoilera son premier plan stratégique à long terme. Une présentation attendue de pied ferme, aussi bien chez les analystes financiers que chez les 300 000 salariés de l’entreprise.

Il faut dire que Stellantis a tardé à révéler la date de l’événement. Tandis que les arrêts d’usine se multipliaient en 2021, les syndicats désespéraient d’obtenir des orientations dans un jeune groupe gigantesque à la gouvernance complexe. Pour faire patienter les investisseurs, la direction a distillé les annonces, promettant notamment 30 milliards d’euros d’investissement dans la mobilité électrique et le logiciel. Deux thèmes sur lesquels Stellantis devrait revenir le 1er mars. Le constructeur est également attendu sur sa présence à l’international.

L’électrification à marche forcée

