Électricité verte : Covestro s’approvisionne auprès du chinois CGN

Covestro (15,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021), spécialisé dans la production de polymères, a signé plusieurs accords pluriannuels d’achat d’électricité (PPA) renouvelable avec le fournisseur chinois CGN New Energy. Ces PPA complètent une série d’accords passés par le groupe allemand en Europe (Allemagne, Belgique), dans le cadre de ses objectifs de neutralité climatique d’ici à 2035.

Un des accords, qui entrera en vigueur en janvier 2023, couvrira environ 30 % des besoins en électricité de l’important site de production de Covestro à Shanghai, qui achètera environ 300 gigawattheures d’énergie verte par an auprès des parcs éoliens et solaires de CGN à Lenghu, dans la province de Qinghai (dans le nord-ouest de la Chine). Cela permettra de réduire les émissions de carbone de Covestro en Chine d’environ 126 000 tonnes de CO 2 par an – équivalentes aux émissions d’environ 60 000 voitures à essence par an. Dans ce contexte, Qi Fang, directeur général adjoint de CGN New Energy, s’est exprimé : « Nous sommes ravis de soutenir des entreprises chimiques de premier plan comme Covestro dans la conversion de leurs sites de production à l’électricité renouvelable. […] Ensemble, nous contribuerons également aux doubles objectifs carbone et au développement durable de la Chine ».

Déjà en partie alimenté par des énergies renouvelables, le site de Covestro à Shanghai devrait avoir utilisé en 2022 plus de 300 gigawattheures d’énergie solaire générée dans le nord-ouest de la Chine. « Ce nouveau contrat est une étape importante dans le parcours du site de Shanghai vers des émissions nettes nulles. Nous avons augmenté l’efficacité énergétique et considérablement réduit les émissions au fil des ans, et l’utilisation d’énergie verte et de matières premières alternatives sera un objectif clé alors que nous nous efforçons d’atteindre une production neutre en carbone au cours de la prochaine décennie », a annoncé Holly Lei, présidente de Covestro China.

Pendant ce temps, les sites de Guangzhou et Foshan de Covestro, dans le sud de la Chine, seront alimentés en électricité 100 % renouvelable et utiliseront, à partir de 2023, l’électricité produite par les parcs éoliens offshore de CGN dans la province du Guangdong.

Filiale holding de China General Nuclear Power Corporation (CGN), CGN New Energy (1 Mrd € au premier semestre 2022) a été cotée à Hong Kong en octobre 2014 et constitue le deuxième pilier de CGN, couvrant l’éolien, le solaire, l’hydroélectricité, la production au gaz et la cogénération. En octobre 2022, la capacité installée exploitée ou contrôlée par CGN New Energy dépassait 30 000 MW.