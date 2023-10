Electricité : 10 ans pour éviter le blackout, la France est au pied du mur ? Inscrivez-vous à notre webinaire du 6 octobre

La France n’a que 10 ans pour réinventer son système électrique et atteindre ses objectifs climatiques et de réindustrisalisation verte. Pour évoquer ce sujet, L'Usine Nouvelle vous propose le 6 octobre à 11 heures (puis en replay) une rencontre exceptionnelle avec sa rédaction à l'occasion de la sortie de son magazine d’octobre. Alors que le parc nucléaire vieillit d'année en année, l'Hexagone va avoir besoin de 10 TWh d'électricité en plus chaque année entre 2025 et 2035 pour éviter un possible black-out. L'industrie réclame des capacités électriques supplémentaires pour sa décarbonation, de même que les transports ou le logement.

En parallèle, EDF doit mener plusieurs chantiers d'envergure pour répondre à ces défis. Parmi les plus urgents figurent le démarrage du réacteur EPR de la centrale de Flamanville (Manche), l'optimisation du grand carénage qui doit prolonger la durée de vie des centrales, la réorganisation de son ingénierie et bien sûr l'augmentation de la puissance de son parc historique.

Quatre journalistes de la rédaction seront présents : Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L'Usine Nouvelle, Aurélie Barbaux, grand reporter, responsable des sujets énergie et industrie durable, Solène Davesne, cheffe du service économie et social ainsi que Jonathan Grelier, journaliste spécialisé dans le financement des entreprises, le management, les innovations RH et financières.

Nos journalistes en profiteront aussi pour vous dévoiler les résultats exclusifs d’une grande enquête sur un géant industriel français à la dérive malgré les multiples aides de l’État. Soyez au rendez-vous !

