Elanova, la nouvelle identité de l’interprofession caoutchouc

Ne dîtes plus “Centre français du caoutchouc et des polymères” ou “CFCP” mais “elanova”. “Ela” pour “élastomères”, “nova” pour “innovation”, depuis le 1er octobre, c’est derrière cette nouvelle marque employeur que se range l’industrie française du caoutchouc. Objectif affiché de cette nouvelle identité : traduire la dynamique de transformation de la profession “face aux défis de la transition écologique et économique, et dans une visée de bâtir collectivement l’industrie du caoutchouc du futur”.

Plus concrètement, ce « Centre d’excellence du caoutchouc » regroupe les entités déjà en place, le syndicat (SNCP), la fondation (FDCA), le laboratoire (LRCCP) et l’éducation (IFOCA), dont les dénominations sociales respectives deviennent : elanova, elanova fondation, elanova lab et elanova éducation.

Accompagner les mutations

« La filière caoutchouc est riche de son histoire et (…) bâtit son avenir en s'engageant notamment dans la transition écologique. Le CFCP est au cœur de la filière et accompagne ses mutations. Nous changeons aujourd’hui de nom et de logo pour traduire la dynamique de transformation de notre profession », résume le désormais président d’elanova Serge Perret, qui cédera son fauteuil dans quelques semaines pour partir à la retraite.

La France compte 230 entreprises transformatrices de caoutchouc, 480 sites de production et 41 000 salariés dans le secteur. Les TPE/PME représentent 93 % de ce tissu productif qui réalise 11,7 mds € de chiffre d’affaires annuel avec 60 % de ses débouchés dans les transports.