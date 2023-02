Eiréné, un nouveau fonds à 100 millions d’euros pour les PME et ETI françaises de la défense et de la sécurité

La guerre en Ukraine est en train de changer le regard des investisseurs sur le secteur de la défense. La société d’investissement indépendante Weinberg Capital Partners (WCP) a annoncé jeudi 9 février la création d’un nouveau fonds qui a pour objectif de soutenir et d’accélérer le développement des PME et des ETI françaises des secteurs de la sécurité et de la défense. «Le fonds a vocation à prendre principalement des positions d'actionnaire majoritaire dans le cadre d’opérations de capital transmission», précise le communiqué de presse diffusé par Weinberg Capital Partners. Un premier closing, avec plus de 100 millions d’euros, a été réalisé auprès d’investisseurs institutionnels et privés.

La société d’investissement indique qu’elle souhaite participer à la consolidation et à la croissance des entreprises du secteur et accompagner une filière d’excellence qui joue un rôle clé pour la souveraineté française et européenne. Parmi les atouts du secteur: ses 200 000 emplois industriels difficilement délocalisables, ainsi qu’une contribution forte à la balance commerciale du pays grâce à ses succès à l’exportation ces dernières années.

Cyber, électronique, naval... Un fonds qui cible large

