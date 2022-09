Eiffage veut mettre la main sur Sun'R, pionnier de l'agrivoltaïsme

Afin d' « accélérer son déploiement dans les énergies renouvelables », Eiffage veut s'emparer du groupe Sun'R, spécialiste de la production d'électricité solaire, de l'agrivoltaïsme et de la fourniture d'électricité verte en circuit court. Dans un communiqué publié mercredi 31 août, l'un des leaders européens du BTP, des infrastructures et des concessions autoroutières a indiqué être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir « plus de 80% » de l'entreprise, avant la fin de l'année. Le solde du capital serait conservé par son fondateur Antoine Nogier et l'équipe de management, et l'opération, dont le montant n'est pas dévoilé, sera réalisée par le rachat d'actions existantes simultanément à une augmentation de capital entièrement souscrite par Eiffage.

