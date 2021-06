Eiffage rejoint le fonds Bois et éco-matériaux de Bpifrance

Un nouvel entrant dans le fonds Bois et éco-matériaux. Eiffage rejoint Bpifrance (qui en est également gestionnaire), l’Etat, l’organisation professionnelle L’Ameublement français (rassemblant des entreprises de l’ameublement et de l’aménagement) et le Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (Codifab). Eiffage apporte 8 millions d’euros, permettant de porter la dotation du fonds, lancé en décembre 2020, à près de 80 millions d’euros.