Efficacité énergétique, stockage du CO2... Le CRNS et l’IFPEN lancent un programme de 70 millions d'euros pour décarboner l’industrie

Réindustrialiser le pays, tout en réduisant les émissions de CO2. Un objectif ambitieux poursuivi par le gouvernement. Pour y parvenir, l'Etat soutient à hauteur de 70 millions d’euros un programme de recherche mené par le CRNS et l’IFPEN, lancé le 30 juin dernier à Villeurbanne (Rhône). D’une durée de six ans et demi, et porté par une quarantaine de laboratoires, l'initiative baptisée Spleen (un raccourci pour "Soutenir l'innovation pour développer de nouveaux procédés industriels largement décarbonés") a pour objectif de «développer et tester des procédés en soutien à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la décarbonation globale de l’industrie», introduit Antonio Pires de Cruz, co-directeur du programme à IFPEN auprès de L'Usine Nouvelle.

Le risque d’une hausse des émissions liée la réindustrialisation

