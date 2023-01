EDMA relocalise sa production d’outillages dans un nouveau site à Puget-sur-Argens

Jusqu’alors répartie sur deux sites qu’elle louait à Saint-Raphaël (Var) et Baillet (Val-d’Oise), EDMA a investi 11 millions d’euros dans un nouveau bâtiment de 6 300 m² à Puget-sur-Argens (Var), où elle rassemble progressivement ses effectifs. «Nous sommes aujourd’hui 46 CDI et 35 intérimaires pour lesquels l’objectif est d’aller vers un poste permanent. A fin juin 2023, nous serons 91, explique Sébastien Nègre, le président de cette société spécialisée dans les outils à main pour le second œuvre du BTP (carreleurs, plaquistes, peintres, maçons, façadiers, couvreurs, soliers, paysagistes…). Plusieurs salariés nous suivent de la région parisienne vers le Sud. Nous voulions gagner en cohésion des équipes et parallèlement relocaliser des productions réalisées en Europe de l’Est ou en Asie».

