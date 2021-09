[Edito vidéo] La Chine veut doubler l’Amérique dans le spatial (aussi)

Le bras de fer que se livrent, dans la conquête de l’espace, les milliardaires de la tech Elon Musk et Jeff Bezos, et celui que, par leur intermédiaire, l’Amérique livre à l’Europe d’Ariane, sont peut-être l’arbre qui cache la forêt. Ils nous détournent en tout cas de la vraie nouveauté en matière spatiale : l’irruption de la Chine. Nous n’en avons pas pris la mesure, et nous n’en voyons pas encore toutes les conséquences sur notre souveraineté. « Après plus de 60 ans de recherche et d’innovations erratiques, la République Populaire de Chine est aujourd’hui une puissance spatiale complète, affirme un rapport de l’IFRI, disposant d’un accès autonome à l’espace extra-atmosphérique et à l’exploration de l’espace lointain ».