[Edito] Adnoc aspire à plus de chimie

Ces derniers temps, le spécialiste émirati de l'énergie et de la pétrochimie Adnoc multiplie les offres d'achat. Après avoir proposé de reprendre Braskem, il s'intéresse au chimiste allemand de spécialité Covestro. A cela se rajoutent des pourparlers avec OMV pour associer Borealis et Borouge, et créer un concurrent de poids face à Sabic.