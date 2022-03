Édition spéciale by Luxe Pack reprend ses dates

Malgré sa pertinence, le salon Édition spéciale by Luxe Pack aura vécu un lancement des plus compliqués. Depuis 2019, le nouveau rendez-vous de la marque Luxe Pack met en avant les solutions packaging à la fois haut de gamme et durables. Ce positionnement est parfaitement dans la tendance du marché, qui cherche à limiter son empreinte environnementale, notamment à travers ses emballages. Pourtant, après une première édition réussie, l’événement a souffert de la pandémie de Covid-19 qui a engendré l’annulation du salon en 2020 et son décalage à la fin de l'été en 2021. Cette année, pour sa troisième tenue, Édition spéciale by Luxe Pack reprend donc ses dates initiales – fin mai, début juin – avec un rendez-vous donné les 31 mai et 1er juin, toujours au Carreau du Temple, à Paris.

Réduire l’impact des produits de luxe

« Marques de luxe, fabricants d’emballages ou membres du comité de pilotage, tous sont unanimes : l’intégration de l’enjeu environnemental est un facteur clé de succès des innovations packaging, explique Fabienne Germond, la directrice du salon. Porté par la nécessité du sujet, Édition spéciale by Luxe Pack présentera toujours plus de solutions de packagings durables et apportera un contenu éclairé et pointu pour aller plus loin dans l’écoconception des packagings de demain. »

Plus de 70 exposants sont attendus pour mettre en valeur leur savoir-faire et leur expertise dans le domaine de l’écoconception et de la durabilité des emballages. Qu’il s’agisse de papier, de verre ou de plastique, tous auront à cœur de dévoiler leurs nouveautés pour réduire l’impact des produits de luxe : à travers toute une panoplie de solutions, telles que l’allègement, la rechargeabilité, le parachèvement « propre », les matériaux d’origine naturelle ou encore les calages végétaux.

Quatre formats de conférence

La deuxième édition de l’événement avait montré un fort intérêt du public avec plus de 2 000 visiteurs présents. Une audience que les organisateurs s’attendent à retrouver cette année. Pour cela, quatre formats de conférence seront proposés. Comme il est de coutume lors de ce rendez-vous, des tables rondes auront lieu la matinée sur différentes thématiques (autour du « greenwashing » ou de la stratégie nationale 3R) tandis que des retours d’expérience, où une marque et son fournisseur échangeront autour d’un projet, animeront l’après-midi. Deux nouveaux formats font leur apparition : les « pitchs » nouveaux matériaux, qui éduqueront l’auditorat à des matières alternatives ; et une session de questions-réponses avec un ambassadeur du juste emballage, qui tentera de renverser certaines idées reçues concernant la compostabilité, la consigne ou le recyclage.