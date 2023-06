Edition spéciale by Luxe Pack en progression

Pour sa quatrième édition, Edition spéciale by Luxe Pack, organisé par Infopro Digital, éditeur notamment d’Emballages Magazine, enregistre, par rapport à 2022, une progression de 17% avec 2 432 visiteurs enregistrés. Tourné vers les « solutions packaging durables », l’événement a notamment fait le plein dans sa salle de conférences. Après la solution de valorisation des plastiques en carburant expliquée par François Danel (Earthwake), les participants ont ainsi pu découvrir trois matériaux innovants avec le Nautilium, un polyhydroxyalcanoate (PHA) présenté par Thierry Varlet (Innovons à 360°), le plastique issu du carbone de Fairbrics et le chanvre et le lin d’Iroony.

En partenariat avec Infinity global, le Green award est revenu à l'estonien Raiku qui propose une alternative en bois aux films à bulles en plastique. Comme en 2022, un eBook, cahier numérique des tendances et des innovations, sera proposé sur le site internet. Rendez-vous est pris les 4 et 5 juin 2024, toujours au Carreau du Temple à Paris. Cap désormais sur Luxe Pack Monaco qui se tient du 3 au 5 octobre 2023.