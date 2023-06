Edition spéciale by Luxe Pack donne la parole à Earthwake

Alors que le deuxième cycle (INC-2) des négociations du traité sur la pollution plastique s’est achevé le 2 juin dans l’enceinte de l’Unesco à Paris, Edition spéciale by Luxe Pack accueille François Danel. Cet entrepreneur dirige Earthwake, fondé en 2020 avec l’acteur Samuel Le Bihan. Comme évoqué par Emballages Magazine en 2018, cette « entreprise à impact » est l’origine de Chrysalis, une technologie « frugale » de valorisation par pyrolyse des plastiques en carburant. « Solution concrète contre la pollution plastique » qui est « transportable dans chaque coin reculé du monde », le procédé séduit les investisseurs : bouclé en mars 2023 à hauteur de 2,2 millions d’euros, le dernier tour de table réunit l’armateur marseillais CMA CGM , R&Co4Generations (Rothschild), Créazur (Crédit agricole) et Wiseed. Organisé par Infopro Digital, éditeur notamment d’Emballages Magazine, le salon se tient les 7 et 8 juin au Carreau du Temple à Paris.