EDF va mettre aux enchères des volumes d'électricité pour 2027 et 2028

Le groupe, qui cible notamment les électriciens alternatifs tels que TotalEnergies ou Engie et les traders, prévoit un volume total de 100 mégawatts (MW) pour chacun des deux produits, qui pourra être cédé à travers une succession d'enchères quotidiennes, portant sur un maximum de 5 MW, organisées à partir du 18 septembre.

Alors que le marché de gros français permet aujourd'hui d'acheter de l'électricité pour les années 2024, 2025 et 2026, EDF veut favoriser le développement de nouveaux contrats portant sur des maturités plus longues, en faisant valoir que ceux-ci s'accompagnent généralement de prix plus stables et compétitifs pour le client final.

Le groupe s'inscrit également dans la perspective de la fin de la régulation actuelle de l'Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique), le 31 décembre 2025, qui a été conçue pour favoriser la concurrence mais a aussi contribué à dégrader les comptes d'EDF, lourdement endetté.

Son PDG, Luc Rémont, avait indiqué fin août que l'entreprise pourrait proposer des contrats "à deux chiffres" pour 2027 et 2028, alors que les prix de gros de l'électricité, qui ont bondi avec les difficultés du parc nucléaire français et la guerre en Ukraine, dépassent toujours 100 euros par mégawatt-heure (MWh).

Les prix issus des enchères pour 2027 et 2028 "ne devraient pas être très différents de ce que l'on a vu au cours de ces dernières semaines (...) donc pour ces horizons-là (...) un peu inférieurs à 100 euros", a estimé Marc Benayoun, directeur exécutif d'EDF en charge du Pôle Clients, Services & Territoires, lors d'une conférence de presse.

"Notre objectif est de faire émerger suffisamment de volumes d'activité pour que ces prix soient représentatifs et qu'ils puissent permettre de former les prix de détail, pour EDF mais aussi pour les autres", a-t-il ajouté.

"C'est une expérimentation, donc on commence petit et, lorsqu'il y aura plus de demande, on mettra plus de volumes sur les marchés", a également dit Marc Benayoun.

EDF défend depuis plusieurs mois la conclusion de contrats de vente d'électricité à long terme afin de fixer plus librement ses prix - aujourd'hui très largement régulés - pour financer ses investissements dans les centrales existantes et dans de nouveaux moyens de production, aussi bien renouvelables que nucléaires.

Tout en plaidant pour "un nouveau consensus" sur le prix de l'électricité en France, Luc Rémont a déclaré cet été que les investissements du groupe devraient atteindre quelque 25 milliards d'euros pour répondre à ses besoins.

