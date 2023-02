EDF va fournir de l’électricité issue de deux centrales photovoltaïques à L’Oréal

L’Oréal se met au vert. EDF va lui fournir pendant 15 ans de l’électricité issue de deux centrales photovoltaïques, a-t-on appris mardi 21 février dans un communiqué de presse conjoint. Situées en Corrèze et dans les Vosges et d’une puissance installée cumulée de 27 mégawatts-crête, elles produiront l’équivalent d’un quart de la consommation française du leader des cosmétiques dès 2025. D’une surface totale de 30 hectares, elles seront mises en service d’ici au troisième trimestre 2024 pour la première et au second trimestre 2025 pour la seconde.

