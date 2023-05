EDF en lice pour développer le nouveau nucléaire suédois

Résolument, la Suède mise sur le nucléaire. Pour atteindre la neutralité carbone en 2045, la sortie de l’atome décidée à la suite d’un référendum en 1980, puis abrogée en 2010, n’est plus d’actualité. Au contraire, le gouvernement de coalition en place depuis octobre 2022 a renoncé à l’objectif "100% renouvelables" en 2040 au profit de «100% d’énergies non fossiles». Et veut relancer le nucléaire dans le pays. En 2021, avec six réacteurs en opération sur trois sites, l’atome représentait pas moins de 41% de la production électrique du pays. L’augmenter s’avère nécessaire pour assurer le développement de la production d’acier vert et de batteries.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]