EDF révise en hausse son objectif d’Ebitda pour 2021

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier EDF a revu mercredi en hausse son objectif de bénéfice d'exploitation pour 2021, en raison notamment d'une nouvelle estimation de production d'électricité nucléaire en France. /Photo d'archives/REUTERS/Benoit Tessier

Le groupe s'attend désormais à atteindre cette année un bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) de plus de 17,7 milliards d’euros contre plus de 17 milliards d’euros précédemment.

L'énergéticien français a revu lundi en hausse son estimation de production nucléaire en France pour 2021, comprise entre 345 et 365 Térawatts-heure contre 330-360 TWh prévus auparavant. La perspective de production pour 2022 reste cependant inchangée avec une fourchette de 330-360 TWh.

Un projet de réorganisation d'EDF, en gestation depuis l'automne 2018, continue d'être repoussé en raison de l'opposition des syndicats et à des exigences de Bruxelles qui risquent de mettre à mal l'intégrité du groupe.

EDF, dont l’Etat détient aujourd’hui 83,7% du capital, créerait avec ce projet initialement nommé Hercule, un deuxième ensemble, nommé "EDF Vert", et lancerait la renationalisation de son parc nucléaire accompagné d'une hausse du prix de vente de sa production d'électricité.

(Reportage Kate Entringer)