EDF Renouvelables débute la construction d’une centrale solaire au sol d’une puissance de 4 mégawatts-crête (MWc) à Aramon, dans le Gard, sur des terrains appartenant à Sanofi et proches de son usine de production (un millier de salariés) de principes actifs pharmaceutiques. Composée de plus de 7 720 panneaux photovoltaïques - bi-faces afin d’optimiser la production d’électricité -, la ferme solaire doit être mise en service début 2023. Originalité : elle ne sera pas reliée au réseau public d’électricité, mais directement à l’usine Sanofi. De "grande envergure" selon EDF Renouvelables pour une centrale en autoconsommation, elle aura une production estimée à 5 500 MWh par an. Elle devrait couvrir 11 % de la consommation d’énergie totale de l’usine Sanofi.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]