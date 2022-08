EDF prolonge l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires affectés par des problèmes de corrosion

La France manquera-t-elle d'énergie d'ici quelques mois ? Un scénario catastrophe impossible à écarter complètement, tant les tensions qui pèsent sur l'approvisionnement électrique du pays sont fortes. La situation est d'autant plus préoccupante que l'énergéticien EDF a indiqué jeudi 25 août qu'il comptait prolonger de quelques semaines l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires. Selon le nouveau calendrier prévisionnel du groupe, les réacteurs 1 et 4 de la centrale de Cattenom (Moselle) devraient être reconnectés au réseau électrique respectivement les 1er et 14 novembre. Le réacteur numéro 3 sera quant à lui redémarré le 11 décembre et il faudra ensuite attendre le 23 janvier pour la remise en service de la tranche numéro 1 de la centrale de Penly (Seine-Maritime).

[...]