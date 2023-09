EDF prépare l’après Arenh en vendant aux enchères 100 MW d’électricité pour 2027 et 2028

EDF a décidé de ne pas attendre que le gouvernement décide ce qui succédera à l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh). Ce dispositif, lancé en 2012, permettait aux fournisseurs d'énergie et aux très gros consommateurs comme la SNCF d’acheter de l’électricité à EDF au tarif de 42 euros le mégawattheure (MWh). Depuis, une enveloppe de 100 terawattheure (TWh), plus 45 TWh pour les pertes en ligne, est ainsi mise en vente chaque année. Si l’Arenh pénalise EDF – obligé de vendre à bas prix, parfois à ses concurrents – il a le mérite de réguler en partie les prix de l’électricité en France, permettant aux fournisseurs alternatifs de construire des offres aux entreprises avec une part non dépendantes des fluctuations du marché. Reste que l’Arenh prend fin en 2025.

