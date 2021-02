Avec 60 GW de renouvelables en 2030, EDF est loin du compte

"2020 fera date", a lancé Jean-Bernard Levy, le 18 février, à l’occasion de la publication des résultats annuel du groupe EDF. Le PDG d’EDF ne faisait pas référence aux mouvements sociaux contre le projet de réorganisation Hercule, qui secoue l’entreprise. Il ne pensait pas non plus aux résultats 2020, pas si mauvais. Malgré la crise sanitaire et la chute des prix de l’énergie, qui ont pesé sur la production nucléaire et les ventes à hauteur de 1,5 milliard d’euros, EDF est resté dans le vert en 2020. L'électricien affiche un bénéfice net part du groupe de 650 millions d‘euros pour un chiffre d’affaires de 69 milliards d’euros, contre respectivement 5,1 milliards et 71,3 milliards en 2019. Le groupe a néanmoins encore creusé sa dette de 1,2 milliard d’euros, pour atteindre 42,3 milliards.