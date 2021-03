EDF: Les syndicats appellent à une nouvelle grève contre Hercule

La France espère conclure un accord avec la Commission européenne dans les toutes prochaines semaines sur une réforme de la régulation du secteur nucléaire français et sur une réorganisation d'EDF, censées améliorer les perspectives du groupe.

Le projet Hercule passerait par un redécoupage des activités d'EDF en trois entités distinctes. Il suscite une vive opposition des syndicats et d'une partie de la classe politique, qui mettent en garde contre le risque d'un démantèlement et d'un début de privatisation du groupe, et a déclenché une série de grèves depuis fin novembre.

(Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)