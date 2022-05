EDF: Les risques sur le calendrier et les coûts d'Hinkley Point ont augmenté

PARIS (Reuters) - EDF a annoncé mercredi que les risques pesant sur le calendrier et le coût du projet de réacteur nucléaire Hinkley Point C en Grande-Bretagne avaient augmenté depuis la publication de la dernière information sur ce dossier, et qu'une nouvelle mise à jour sera faite avant la fin de ce trimestre.