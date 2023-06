EDF lance les demandes d’autorisations pour la construction des EPR2 de Penly

EDF a annoncé jeudi 29 juin enclencher les demandes d’autorisations et les procédures administratives préalables à la construction de la paire de réacteurs EPR2 à Penly. L’énergéticien prévoit de lancer les travaux préparatoires mi-2024 et de mettre en service les EPR2 en 2035 au plus tôt.