EDF: La négociation avec Bruxelles devrait se conclure fin mars, selon des sources syndicales

PARIS (Reuters) - Les négociations entre Paris et Bruxelles autour de la réforme du nucléaire français et de la réorganisation d'EDF ont progressé et entrent dans leur phase finale, avec une possible conclusion à la fin du mois de mars, ont indiqué mercredi à Reuters des sources syndicales et au fait du dossier.

© REGIS DUVIGNAU /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

Le gouvernement tente depuis plusieurs mois de boucler un accord avec la Commission européenne autour d'une réforme de la régulation du nucléaire français qui s'accompagnerait d'une refonte d'EDF, connue sous le nom d'Hercule, censée améliorer les capacités d'investissement et de financement du groupe. "Les négociations seraient sur la fin avec des éléments plutôt considérés comme positifs (par le gouvernement)", a indiqué à Reuters une source syndicale, tenue informée des discussions, tandis qu'une autre a évoqué une réunion "conclusive" fin mars - un calendrier potentiel confirmé par une troisième source au fait du dossier. Le ministère de l'Economie, celui de la Transition écologique et EDF n'ont pas souhaité commenter ces informations. La Commission européenne n'était pas joignable dans l'immédiat. (Benjamin Mallet, avec Sarah White et Gwénaëlle Barzic, édité par Jean Terzian)

