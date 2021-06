EDF informé d'un problème sur l'EPR de Taishan, en Chine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier EDF a annoncé lundi avoir été informé d'une augmentation de la concentration de certains gaz rares au niveau du réacteur EPR n°1 de la centrale nucléaire de Taishan, en Chine. /Photo prise le 2 mars 2021/REUTERS/Benoit Tessier

L'électricien français déclare dans un communiqué avoir demandé la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire de TNPJVC, propriétaire et exploitant de cette centrale et coentreprise d'EDF (30%) et de CGN (70%).

(Bertrand Boucey et Myriam Rivet)