C’est déjà une victoire pour la CGT qui a soutenu le dossier. EDF et le groupe Paprec ont en effet déposé le 26 avril un dossier de construction d’une usine de combustible de pellets sur le site de la centrale thermique charbon de Cordemais en Loire-Atlantique. Ce dossier fait suite à un appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé par le ministère de la Transition écologique en février. Pour mémoire, EDF et Suez avaient renoncé en juillet 2021 au projet Ecocombust visant à créer une filière de "black pellets" issus du traitement thermique de bois B, des déchets d’ameublement provenant des déchetteries du territoire. L’investissement, alors estimé à 135 millions d’euros, était jugé non rentable.

Un projet à valider

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]