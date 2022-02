EDF et les EPR de General Electric, recrutement dans l'aéronautique, un Airbus A380 pour hôtel, ATR... Les cinq articles les plus lus de la semaine

1 - EDF a-t-il vraiment un intérêt industriel à racheter le nucléaire de General Electric ?

Voulu par l’État depuis 2019, le rachat par EDF des activités nucléaires de General Electric, issues de la vente d'Alstom en 2015, se concrétise. Au-delà des questions de souveraineté, l’opération pourrait créer des synergies industrielles intéressantes pour l’électricien.

2 - Pour Airbus, Safran et consorts, la pénurie de talents contraint au renouveau

Le secteur aéronautique recrute de nouveau à tour de bras. Si les grands groupes comme Safran et Airbus sont en première ligne, tous les sous-traitants suivent le mouvement. Avec un maître-mot : sortir des sentiers battus pour faire face à la pénurie de talents.

3 - [L'industrie c'est fou] Un ingénieur veut transformer un Airbus A380 en hôtel

Un ingénieur d'Airbus prévoit de sauver un avion A380 du démantèlement pour lui donner une seconde vie. L'hôtel qu'il espère ouvrir à Toulouse (Haute-Garonne) d'ici à 2024 serait en mesure d'abriter 31 chambres, dont une suite à l'intérieur du cockpit.

4 - Pour ATR, l'heure des avions à hélices est (re)venue

ATR a livré 31 appareils et engrangé 35 commandes en 2021, en hausse par rapport à 2020. Le spécialiste des turbopropulseurs est convaincu que ses appareils répondent précisément aux nouvelles évolutions du transport aérien, avec des vols plus courts et plus économes en énergie.

5 - [L'instant tech] Comment Eramet a extrait plusieurs kilos de lithium de qualité batterie du sous sol alsacien

Réunis dans le cadre du projet de recherche Eugeli, qui s’est déroulé de janvier 2019 à décembre 2021, Eramet et huit autres partenaires, dont le BRGM et l’Ifpen, sont parvenus à produire plusieurs kilos de lithium d’origine géothermale en Alsace. Une première.