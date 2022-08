EDF et la canicule, tensions à Taïwan, céréales ukrainiennes... L'actu de la semaine en cinq images

Vives tensions entre la Chine et Taïwan

La Chine bombe le torse après la visite le 2 août de la présidente américaine de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, sur l'île de Taïwan, que Pékin revendique comme partie intégrante de son territoire. Piqué au vif, le pays dirigé par Xi Jinping a engagé des manoeuvres militaires dans le détroit de Taïwan.

En lisière de cet épisode diplomatique, un géant industriel se sent menacé : TSMC. Joyau taïwanais convoité par Pékin, le leader mondial des semi-conducteurs est devenu encore plus incontournable depuis la crise du Covid et la pénurie de puces. Pour mieux comprendre son rôle majeur dans l’économie mondiale, voici sept choses à savoir sur le mastodonte TSMC, dont les revenus ont dépassé les 50 milliards d’euros en 2021.

La canicule ralentit (encore) la production d'EDF

Crédit : Aurélie Barbaux

Quelques jours seulement après avoir annoncé une perte colossale de 5,3 milliards d'euros pour le premier semestre 2022, le groupe énergétique français EDF a indiqué qu'il pourrait être forcé de réduire sa production nucléaire à partir du 6 août, à cause du nouvel épisode caniculaire qui s'abat sur la France depuis le début du mois. Nucléaire, gaz, hydraulique... Tous ses moyens de production sont concernés. Explications.

La nouvelle présidente de Sanofi France s'appelle...

Crédit : Sanofi

Audrey Derveloy ! Cette docteure en médecine enseignant à Paris qui a passé trois ans chez Pfizer et presque dix ans chez Novartis va prendre la suite d'Olivier Bogillot à compter du 1er septembre 2022. Lire son portrait et sa feuille de mission.

Reprise du commerce international de céréales ukrainiennes

Crédit : Vladimir Shtanko / ANADOLU AGENCY VIA AFP

Après un accord sur les exportations de céréales signé entre Kiev et Moscou sous l'égide de la Turquie, le Razoni a quitté le port d'Odessa en Ukraine lundi 1er août. Chargé de maïs et à destination du Liban, ce navire marchant est le premier à quitter le pays depuis le début de la guerre avec la Russie.

«La mobilité du futur», selon Francky Zapata

Crédit : Zapata (Capture Youtube)

Un siège baquet et 10 turboréacteurs pour 3 000 mètres d’altitude de vol, 250 km/heure et 200 kilos d’emport maximum : voici le tout nouvel aéronef à décollage et atterrissage vertical de Francky Zapata ! Baptisé JetRacer, ses premiers vols ont été dévoilés en vidéo.