EDF et Eiffage décrochent le marché de l'éclairage public de Paris

Célèbres à travers le monde, les lumières de Paris n'auront bientôt plus tout à fait la même couleur. La capitale vient de changer de prestataire pour son éclairage public, sa signalisation lumineuse et ses illuminations. Après dix ans aux côtés du consortium Evesa, constitué de Bouygues Energies & Services, Vinci Energies, Satelec et Aximum, la ville a annoncé jeudi 4 novembre avoir choisi le groupement d'entreprises Cielis, formé à parts égales par Citelum (une filiale d'EDF) et Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France. La valeur du contrat, à nouveau prévu pour durer dix ans, atteint 704 millions d'euros.