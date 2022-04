EDF dégaine un plan hydrogène aussi ambitieux qu'étriqué

Et de cinq. Après un plan solaire « historique » de 30 GW lancé en 2017, un plan mobilité électrique et un autre dédié au stockage électrique de 10 GW en 2018, puis celui de reconquête de la confiance dans la filière nucléaire Excell de 100 millions d’euros de 2019, EDF dégaine un plan hydrogène pour renforcer son rôle de chef de file de la transition énergétique. L’électricien annonce viser 3 gigawatts (GW) de capacité de production d'hydrogène décarboné d’ici à 2030 dans le monde, avec deux à trois milliards d’euros d’investissement.

C’est moins qu’Engie, qui veut installer 4 GW de capacités de production d’hydrogène renouvelable, 700 kilomètres de réseau hydrogène, 1 TWh de capacité de stockage et gérer plus de 100 stations de recharge. Le plan hydrogène d’EDF est surtout beaucoup plus resserré en termes de modèle économique. Pour l’instant, l'électricien national ne vise que la production locale d’hydrogène bas carbone pour la mobilité lourde (bus, trains) et l’industrie.

Production locale uniquement

