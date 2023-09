EDF créée une filiale d'ingénierie en Grande-Bretagne pour y accélérer les projets

PARIS (Reuters) - EDF a annoncé jeudi la création d'une filiale qui va regrouper les équipes d'ingénieurs travaillant sur des projets nucléaires en Grande-Bretagne, avec notamment l'objectif d'accélérer la construction des réacteurs de Hinkley Point C, dans le sud-ouest de l'Angleterre, et de faire oublier retards et surcoûts.