EDF cherche investisseurs pour construire les deux EPR britanniques de Sizewell C, après le retrait de son partenaire chinois CGN

Si, en matière de nucléaire, l’horizon de Luc Rémont chez EDF reste bouché en France et en Europe de l’Est (notamment en Pologne, où l’américain Westinghouse décroche des contrats)... il s’éclaircit au Royaume-Uni. Pour garantir sa souveraineté énergétique sans l’aide des entreprises chinoises, le gouvernement britannique a confirmé mardi 29 novembre un investissement de 679 millions de livres sterling (environ 786 millions d’euros) dans le projet Sizewell C, dans le Suffolk, sur la côte Est de l'Angleterre, et qu'il allait prendre 50% du projet aux côtés d’EDF. Le chinois CGN, encombrant ami de 30 ans d’EDF, et partenaire sur le projet d’Hinkley Point C (HPC), a été écarté, notamment sous la pression des États-Unis.

Un projet à plus de 23 milliards d'euros

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]