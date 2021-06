EDF approvisionnera localement sa centrale biomasse en Côte d’Ivoire

15 jours gratuits et sans engagement

Ravageuse pour la biodiversité, la production d’huile de palme pourrait quand même avoir un atout. En Côte d’Ivoire, EDF va alimenter avec les résidus de feuilles de palmiers issues de cultures locales la plus grande centrale biomasse d’Afrique de l’Ouest. Installée dans la commune d’Aboisso, à 100 km à l’est d’Abidjan, elle aura une capacité de 46 mégawatts (MW) et une production annuelle de 348 GWh, ce qui répondra aux besoins en électricité renouvelable de l’équivalent de 1,7 million de personnes par an.