EDF annonce un nouveau retard et encore un surcoût à la centrale nucléaire Hinkley Point C

Période noire pour EDF. Pour le groupe français, le jeudi 19 mai a débuté par une nouvelle baisse de ses prévisions de production nucléaire en France pour l'année 2022, en raison des problèmes de corrosion qui ont mis à l'arrêt douze réacteurs. Quelques heures plus tard, l'électricien a fait état d'un autre déboire, cette fois au Royaume-Uni. Le chantier visant à construire deux réacteurs nucléaires de nouvelle génération (EPR) sur la centrale Hinkley Point C, située dans le sud-ouest de l'Angleterre, devrait accuser un nouveau retard d'un an et des coûts supplémentaires, estimés à trois milliards de livres sterling (3,5 milliards d'euros).

Un retard lié au Covid-19

