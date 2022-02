EDF abaisse à nouveau son estimation de production nucléaire pour 2022

Mauvaise nouvelle pour la filière nucléaire française. Les problèmes de corrosion découverts sur certains réacteurs poussent EDF à revoir à la baisse son estimation de production nucléaire pour 2022. Dans un bref communiqué publié lundi 7 février, le groupe estime qu'elle sera comprise entre 295 et 315 TWh. Le géant de l'électricité avait déjà dû modifier ses prévisions mi-janvier, en passant d'une fourchette de 330 à 360 TWh à une autre comprise entre 300 et 330 TWh. A titre comparatif, la production nucléaire française a dépassé 360 TWh en 2021 et atteint 400 TWh en temps normal. « L'estimation de production nucléaire pour 2023, actuellement de 340-370 TWh, sera ajustée dès que possible », précise le groupe.