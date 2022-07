Eddy Fadel promu chez Esko

Entré chez Esko en mai 2017, Eddy Fadel est nommé vice-président et directeur général de la division fournisseurs d'emballages qui constitue la principale branche d’activité du groupe. Il sera responsable pour le monde des ventes aux fabricants d’emballages et d’étiquettes de matériel prépresse, à savoir les solutions CDI permettant de fabriquer des plaques pour l’impression flexo, les systèmes de contrôle de qualité AVT et les logiciels de conception d’étiquettes et d’emballages. Avant d’être nommé à ce poste, Eddy Fadel a été directeur commercial, puis vice-président pour la région Europe-Moyen-Orient-Afrique (Emea) Sud.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]